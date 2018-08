Diciotti, diocesi di Vicenza si rende disponibile ad ospitare 4 migranti

La Diocesi di Vicenza ha dato la propria disponibilità alla Caritas ad accogliere un massimo di quattro migranti sbarcati nei giorni scorsi dalla nave Diciotti, e attualmente ospiti del centro di Rocca di Papa. La Diocesi vicentina precisa che Caritas sta raccogliendo e valutando la disponibilità di molte diocesi e altre realtà ecclesiali italiane che hanno espresso la medesima disponibilità.

Secondo quanto risulta a Vicenza, la ridistribuzione dei migranti sul territorio nazionale non avverrà quindi che a partire dalla prossima settimana. Nel frattempo Caritas diocesana di Vicenza sta lavorando per individuare quello che potrebbe essere il luogo migliore per l'accoglienza, qualora la disponibilità espressa dalla nostra Diocesi trovasse esito positivo.

"Nello stile più volte richiamato dal Vescovo mons. Pizziol sui modi dell'accoglienza - spiega la Diocesi berica -, ricordiamo che qualora dovessero arrivare nel vicentino anche i migranti della Diciotti saranno destinati ad una piccola accoglienza, seguiti da un team preparato e sufficientemente numeroso di volontari e sostenuti economicamente solo attraverso i fondi messi a disposizione dalla Conferenza Episcopale Italiana".