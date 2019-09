Il dibattito sull’autonomia riprende il cammino concreto

VENEZIA – Questa mattina il Presidente Luca Zaia ha ricevuto Francesco Boccia, Ministro agli Affari Regionali e Autonomie.

Nel corso dell’incontro Zaia gli ha consegnato un documento di 83 pagine, per esplicitare, in 4 capitoli, la Proposta della Regione del Veneto per l’Autonomia differenziata, in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Il documento contiene il percorso istituzionale avviato dalla Regione Veneto, seguito dalla Relazione svolta da Zaia dapprima alla Commissione Parlamentare per il Federalismo fiscale del 3 aprile scorso e successivamente alla Commissione Parlamentare per le questioni regionali il 10 aprile.

E’ stata la prima visita del Ministro Boccia, che prossimamente incontrerà il Presidente dell’ Emilia Romagna, Bonaccini e della Lombardia, Fontana.

Nel corso della mattinata, il Ministro e il Governatore si sono intrattenuti per circa 45 minuti a colloquio bilaterale, seguito dall’incontro allargato con l’intera Delegazione Trattante del Veneto.

Al termine degli incontri istituzionali, il Ministro Boccia ha incontrato i Parlamentari e Consiglieri Regionali del Veneto del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, di LEU e del gruppo misto.

L’On.le Roger De Menech ha dichiarato al nostro giornale che “finalmente la concretezza è tornata in campo, dopo anni di proclami rivelatisi inconcludenti. Il Ministro intende arrivare a un risultato concreto. Ha voluto sottolineare che è superata la fase in cui ci si poneva il problema se applicare o meno l’autonomia. Oggi si discute del come e quando va applicata! Naturalmente bisogna concordare quali siano i livelli minimi delle prestazioni da garantire a tutti gli Italiani, perché il fine ultimo è quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini e delle imprese”.

