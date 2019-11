Diabolik protagonista a Treviso Giallo

TREVISO - Il Re del terrore, il ladro vestito di nero creato dalla penna delle sorelle Angela e Luciana Giussani, è stato il primo fumetto italiano divenuto a partire dagli inizi degli anni Sessanta un fenomeno di costume. Stiamo parlando di Diabolik, il ladro, criminale spietato che, da Milano, ha ribaltato la morale dei fumetti dell’epoca, risultando del tutto rivoluzionario, tanto da portare alla nascita di un nuovo genere: il fumetto noir.



Il personaggio e il primo numero delle avventure di Diabolik è arrivato nelle edicole nel novembre del 1962, edito dalla casa editrice milanese Astorina, fondata da Angela Giussani, che da cinquantasette anni lo pubblica senza interruzioni. Diabolik è subito presentato come un eroe "negativo", un ladro senza scrupoli disposto anche ad uccidere senza alcun rimorso, un personaggio che diventa con gli anni uno dei mostri sacri del fumetto italiano.



La fama del Re del terrore lo porterà a Treviso in primavera, per la prima grande mostra nazionale dedicata a Diabolik, dal titolo “Giallo e Fumetto”. La mostra rientra nelle iniziative del “Festival Treviso Giallo”, dedicato al genere letterario giallo e noir, unico nel suo genere in ambito nazionale per l’impostazione scientifica, in programma nel capoluogo trevigiano dal 19 al 22 marzo 2020.



Tra le novità della seconda edizione organizzata dall’Accademia Veneta assieme al Comune di Treviso, con il patrocinio della regione del Veneto e le università Ca’ Foscari di Venezia, di Trieste, lo Iulm e l’università dell’Aquila, anche il cinema e il fumetto a tematica noir, con la rassegna su Diabolik.



“La mostra - spiega Lisa Marra dell’Accademia Veneta e responsabile della Casa editrice Linea Edizioni – racconterà e accompagnerà il visitatore alla scoperta della nascita di un mito, quello di Diabolik nato a Milano, città d’origine anche delle sue creatrici, le sorelle Angela e Luciana Giussani". L’esposizione arriva a palazzo dei Trecento in concomitanza dell’uscita, prevista in primavera, del film dedicato al celeberrimo personaggio a firma dei registi Manetti Bros, attesi a Treviso per l’inaugurazione della mostra. Il film, che porta al cinema in carne ed ossa il personaggio dei fumetti, racconterà la storia oscuramente romantica dell’incontro tra Diabolik e Eva, ambientata nello Stato fittizio di Clerville negli anni Sessanta. Sarà l’attore Luca Marinelli, vincitore della Coppa Volpi come miglior attore protagonista all’ultimo festival del Cinema di Venezia, a vestire la maschera dello spietato ladro, mentre l’affascinante compagna e complice Eva Kant sarà interpretata dalla bellissima Miriam Leone. A Valerio Mastandrea il ruolo del coraggioso e intuitivo ispettore di polizia Ginko.



Sempre in tema di cinema il festival del Giallo quest’anno propone anche un approfondimento musicale e cinematografico dedicato ad Alfred Hitchcock, presieduto dal professor Carlo Montanaro, con un concerto dedicato, eseguito dal pianista Ezio Lazzarini, per 40 anni maestro di sala del Gran Teatro La Fenice. Nei quattro giorni dedicati al genere letterario giallo e noir e a tutte le sue declinazioni interpretative, saranno organizzate presentazioni di libri con l’autore, tavole rotonde di approfondimento, alle quali parteciperanno scrittori, giornalisti, sociologi, criminologi, investigatori, magistrati, psicologi, per far recepire quanto questo genere sia uno strumento privilegiato di analisi della società contemporanea.



Tra gli ospiti attesi Maurizio De Giovanni, conosciuto per “I bastardi di Pizzofalcone", Mariolina Venezia proprio in questi giorni presente in tv con la fiction “Imma Tataranni”, Nicolai Linin autore di "Educazione Siberiana” e attivo ambientalista internazionale, Loriano Macchiavelli e Andrea Molesini.