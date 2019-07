Devastante grandinata, città sepolte dal ghiaccio

Fortunatamente, non ci sono stati feriti. Ma gli abitanti dello stato di Jalisco, in Messico, sono stati colpiti da una grandinata senza precedenti che li ha lasciati sotto più di un metro di ghiaccio in diverse parti dello stato. Le autorità hanno dovuto utilizzare tir e macchinari pesanti nelle strade e vie principali per renderle percorribili.

In un video pubblicato sui socil si vede uno di questi tir che fatica ad attraversare una strada completamente ricoperta da un accumulo di ghiaccio ed acqua. Le città più colpite sono state Guadalajara, che conta oltre 4 milioni di abitanti, e Tlaquepaque. Il governatore Enrique Alfaro ha fatto sapere che un fenomeno simile non era mai stato visto nello stato.

"In coordinamento con l'esercito messicano e le autorità municipali di Guadalajara e Tlaquepaque, il governo di Jalisco sta lavorando alla pulizia e alla rimozione della grandine sulle strade pubbliche, nonché al sostegno dei cittadini che hanno subito danni alle loro case", ha scritto nel tuo account Twitter.