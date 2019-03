Decine di Lamborghini da tutta Europa nella Marca Trevigiana

Il 30 Marzo Lamborghini da tutta Europa si raduneranno nella Marca per la presentazione ufficiale dell’Evento In Memory Of Ferruccio Lamborghini di Dubai In Memory of Ferruccio Lamborghini è l’evento ufficiale dove tutti i Lamborghinisti del mondo si ritrovano nelle città più esclusive.

Dopo l’edizione Italiana del 2018 che si è svolta nella Tenuta Lamborghini in Toscana, quest’anno si svolgerà a Dubai, soprattutto in occasione dell’ Expo 2020. Questo evento ufficiale è dedicato al ricordo di Ferruccio Lamborghini, il fondatore della mitica azienda Italiana produttrice di Supercars.

E’ un evento memorial che ricorda la vita del suo fondatore e la storia della famosa casa costruttrice e di tutti i modelli di auto Lamborghini. Il team di questo Evento, ha scelto la marca trevigiana per la presentazione ufficiale di “In Memory of Ferruccio Lamborghini 2019” nella splendida location di Castelbrando a Cison di Valmarino.

Nella giornata del 30 Marzo centinaia di possessori e appassionati Lamborghini provenienti da tutta Italia ed Europa si raduneranno per una cena di gala esclusiva in castello. Sarà una giornata che vedrà sflilare decine di supercars già del pomeriggio che faranno tappa nelle città di Conegliano e Vittorio Veneto, per poi proseguire per Castelbrando in serata.

Oltre al mondo delle supercars questo evento sarà dedicato anche all’arte con numerosi artisti e critici presenti, oltre a diversi brand esclusivi nel settore del Lusso. Il tutto sarà capitanato da Fabio Lamborghini, nipote del fondatore Ferruccio, Insieme a Andrea Nicoletto presidente del Lamborghini Club Italia, con il supporto dello staff della D&C Mangagement Agency della manager Debora Cattoni e dell’imprenditore Fabio Nardi.

All’evento a Castelbrando ci saranno parecchie Supercar in Mostra e soprattutto ci saranno anche diverse figure note del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria locale e Nazionale. Durante la cena di gala oltre a essere presentata l’edizione Dubai 2019 ci saranno mostre di pittura, verrà raccontata la storia di Ferruccio Lamborghini, oltre a musica e spettacoli vari. Dopo la cena di gala si svolgerà l’afterparty nel luonge Bar del castello con musica DJ L’artista Valentina Vendrame esporrà delle opere durante l’evento