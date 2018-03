La dea bendata bacia Treviso, 40mila euro al Superenalotto

TREVISO - La dea bendata bacia Treviso. Una vincita di 40 mila euro è stata convalidata martedì all’antica Tabaccheria Manzoni in via Manzoni 33, a Treviso.



Ma non è l’unica vincita. Sono state ben tre le schedine del Superenalotto in Veneto che hanno centrato il 5 nell’ultima estrazione, ognuna da 40mila euro. Oltre appunto a Treviso, le giocate - riporta Agipronews - sono state convalidate a Busa (Comune di Vigonza in provincia di Padova) ed a Casale Scodosia (ancora in provincia di Padova).



La sestina vincente per il prossimo concorso mette in palio 120,5 milioni di euro, premio più alto in Europa e quinto nella storia del gioco. Il Jackpot è stato realizzato l'ultima volta proprio in Veneto, l'1 agosto dello scorso anno, con 78 milioni finiti a Caorle.