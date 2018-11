De Vallier lascia il consiglio comunale. Subentra Domini

VITTORIO VENETO - Il consigliere del Pd Fabio De Vallier (in foto) lascia il consiglio comunale. Dal primo dicembre inizierà a lavorare per l’azienda dei trasporti Mom, partecipata del Comune, ed è per questo che ha deciso di slegare le due attività.

“Non c’è incompatibilità legale - spiega De Vallier - ma ho preferito uscire dal Consiglio perché non si crei un conflitto di interessi”.

Al posto di De Vallier arriva Ludovico Domini (foto sotto), ex segretario del Pd vittoriese.