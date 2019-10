De Longhi sabato di scena a Trento

TREVISO - La 6^ giornata di regular season del campionato di Serie A si apre con la sfida delle ore 19.00 alla BLM Group Arena di Trento, tra la Dolomiti Energia Trentino e la De’Longhi Treviso Basket.



Le squadre si sfidano nuovamente a distanza di pochi mesi dopo l’amichevole di lusso disputata lo scorso 20 febbraio dove i bianconeri prevalsero per 88 a 85, su una TVB in piena rivoluzione verso la promozione con l’inserimento nel proprio roster di David Logan e Luca Severini.



Quella di sabato sera sarà la prima partita contro la Dolomiti Energia in competizioni ufficiali, con i padroni di casa allenati da coach Brienza che dopo le due vittorie iniziali contro Pesaro (88-75) e Reggio Emilia (76-86), sono reduci da tre sconfitte consecutive in campionato; a differenza della De’Longhi che con l’importante vittoria nel derby contro la Reyer Venezia ha raggiunto nel gruppone a 4 punti la stessa Aquila Basket.



Buone notizie in casa trevigiana con il miglioramento delle condizioni di Davide Alviti che potrebbe essere a disposizione di coach Menetti dopo aver svolto in settimana i primi allenamenti con la squadra. Ancora ai box invece capitan Imbrò.



Luca Severini commenta: “La vittoria nel derby ci ha dato grande fiducia, ma siamo consapevoli che sabato sera sarà una partita molto difficile contro una squadra vogliosa di rifarsi dalle sconfitte subite in campionato e in EuroCup. Dovremmo fare grande attenzione e mettere grande energia per quaranta minuti perché Trento ha nel proprio roster giocatori dal grande talento come Gentile e Blackmon. Sarà una partita dura ma vogliamo provare a ripetere la prestazione di sabato scorso contro la Reyer”.



Arbitri: Quarta, Baldini, Pepponi.