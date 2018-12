De Longhi, i risultati delle giovanili

TREVISO - Ecco i risultati del settore giovanile De’ Longhi SolidWorld TVB. Settimana di riposo per la maggior parte delle formazioni del settore giovanile De’ Longhi Solid World TVB.



Le uniche due formazioni scese in campo sono l’Under 15 Eccellenza guidata questa volta da coach Pomes che ha sostituito il capo allenatore Tabellini impegnato al Palaverde con la Serie A2 per il match di recupero della 10^ giornata del girone est. L’altra squadra scesa in campo è l’Under 18 Eccellenza nel derby veneto contro l’Umana Reyer Venezia.



Vittoria dell’Under 15 Eccellenza di coach Pomes 101 a 61 contro Virtus Padova continuando la striscia positiva in campionato. Ecco il tabellino della gara: Vitucci, Di Noto 9, Peresson 13, Paties 14, Marin 10, Ljubojevic 9, Garbin 6, Faggian 8, Vettori 10, Fea 8, Falqueto 10, Nisotti. La prossima partita sarà Giovedì 13 Dicembre alle ore 15:30 contro la Reyer Venezia a Venezia.



Sconfitta invece per l’Under 18 Eccellenza di coach Galigani 68 a 69 (Piccin 18, Bartoli 16, Nardin 10, Bettiol 5, Coassin 5, Visentin 4, Listuzzi 4, Adobah 4, Gianesini 2, Poser, Guarise.) contro la Reyer Venezia. La prossima partita sarà Mercoledì 12 Dicembre alle 19:30 contro Trieste a Trieste.



L’Under 13 Provinciale di coach Salsi scenderà in campo a Zero Branco Venerdì 14 Dicembre alle ore 18:30; l’Under 14 Elite di coach Cazzin sfiderà il Basket Mirano Sabato 15 Dicembre alle ore 17:00.



Sfida in terra veneziana anche per l’Under 15 Gold di coach Pomes che dovrà battersi contro Virtus Venezia al Lido. Ancora mercoledì 12 scenderà in campo l’Under 16 Eccellenza di coach Novello nel derby contro la Reyer Venezia alle ore 20:15 in Ghirada.



FESTA DI NATALE MINIBASKET



Giovedì 20 dicembre dalle 17.00 alle 19:00, nella palestra delle Acquette (Santa Maria del Rovere) appuntamento con giochi, dolci e divertimento per i bambini del Minibasket TVB nella tradizionale Festa di Natale. Verranno consegnati regali a tutti i partecipanti per condividere questo momento di festa natalizia nella grande famiglia TVB