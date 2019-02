De Longhi ko nel derby di Verona

VERONA - Treviso ko a Verona questo pomeriggio nel derby giocato in leggero anticipo (alle 17) per concomitanza con la partita di calcio dell'Hellas.



All’AGSM Forum di Verona, derby veneto per la 21° giornata di Serie A2 Est tra la Tezenis Verona e la De’ Longhi Treviso Basket.



All’andata al Palaverde vinse TVB per 75-65. Verona è sesta in classifica con 22 punti (11 v – 9 p), nell’ultima giornata ha perso sul campo dell’Assigeco Piacenza (72-59) e non vince dal match con Cento del 6 gennaio. TVB è al terzo posto con 30 punti (15 v – 5 p) e viene da due vittorie casalinghe.

TVB al completo per il match in terra scaligera, dove verrà seguita da oltre 250 tifosi.

In attesa dell’arrivo del secondo americano David Logan che firmerà per la De’ Longhi una volta superate le visite mediche, TVB è impegnata nella difficile trasferta scaligera contro la Tezenis Verona.



Il match si apre con un piazzato di Candussi che anticipa il primo vantaggio trevigiano compiuto dalla tripla di Tessitori e il lay-up di Alviti. Il primo timeout della partita è costretto a spenderlo coach Dalmonte perché, dopo solo 3 minuti, la De’ Longhi piazza il primo parziale (a firma del tridente Lombardi, Burnett, Alviti) di 9 a 0 che la porta sul + 8 (4-12).



La reazione dei padroni di casa non tarda ad arrivare, il capitano gialloblù Amato insieme ai compagni Severini e Ferguson, riagganciano la de’ Longhi che soffre non poco la fisicità in area dei veronesi (15-15).



La penetrazione di Burnett allo scadere dei primi 10 minuti di gioco chiude il quarto sul punteggio di 15 a 17. L’evidente piano partita della Tezenis è quello di sfruttare i propri lunghi sotto canestro; Quarisa e Poletti eseguono alla perfezione il dettame tattico siglando 4 punti consecutivi (19-17).



Il match continua in totale equilibrio, fino a quando Ikangi non si accende dai 6.75m: due bombe consecutive dalla stessa mattonella e Verona torna nuovamente sul + 2 (31-29). Gli ultimi minuti che anticipano l’intervallo lungo, mostrano quanto entrambe le squadre ci tengano a questa vittoria. Il ritmo della partita si alza da entrambi i lati del campo con la De’ Longhi che prova a contenere le fiammate di Ferfguson e la fisicità di Poletti rispondendo in attacco con le penetrazioni di Burnett e di Alviti (39-35).



Al rientro dall’intervallo lungo, capitan Amato suona la carica con 5 punti consecutivi che esaltano il pubblico veronese. TVB non molla e rimane agganciata ai padroni di casa grazie all’MVP di giornata Matteo Imbrò che toglie molto spesso le castagne dal fuoco andando a bersaglio dai 6.75m (5 su 8 da 3). La Tezenis chiuderà comunque in vantaggio il terzo quarto di gioco (62-54).



L’ultimo emozionante quarto di gioco, è un con un botta e risposta tra le due squadre, Treviso concede troppi viaggi in lunetta a Verona che ne approfitta con Ferguson mantenendo quasi invariato il distacco sulle 7 lunghezze. La Lombardi Air Lines decolla per due volte consecutive tenendo vive le speranze trevigiane (64-61).



Quando l’inerzia sembrava essere passata nelle mani dei ragazzi di coach Menetti, alcune ingenuità individuali, consegnano il referto rosa a Verona firmato dalla tripla dall’angolo di Candussi. Il match si conclude 75-70.



Il prossimo incontro sarà Domenica 17 Febbraio alle ore 18:00 al Palaverde contro la Pompea Mantova.



TEZENIS VERONA-DE LONGHI TREVISO 75-70



TEZENIS: Dieng (0/1,. 0/2), Ferguson 14 (2/2, 3/7), Poletti 8 (2/6, 0/3), Amato 12 (2/5, 2/7), Candussi 11 (3/7, 1/5), Quarisa 6 (3/3; 8 r.), Severini 13 (1/3,. 2/3), Ikangi 11 (2/4, 2/2). N.e.: Guglielmi n.e., Oboe n.e., Henderson n.e., Udom n.e.. All. Dalmonte.

DE LONGHI: Tessitori 5 (1/1, 1/1), Burnett 16 (6/12, 1/6; 7), Sarto (0/1 da tre), Alviti 6 (3/4, 0/5), Antonutti 2 (1/4, 0/1), Imbrò 15 (0/4, 5/8; 3 r.), Chillo 6 (2/4 da due), Uglietti 10 (2/4, 2/4), Lombardi 10 (2/4, 2/4). N.e.: Saladini, Barbante, Epifani. All. Menetti.

ARBITRI: Beneducci, Saraceni e Tallon.

NOTE: Tiri liberi: Verona 15/17, Treviso 3/4. Verona: da due 15/31, da tre 10/19, rimbalzi 33 (Candussi 2+7), assist 13 (Ferguson 4, Poletti 4); Treviso: da due 17/37, da tre 11/30, rimbalzi 39 (Lombardi 2+5, Burnett 2+5), assist 16 (Imbrò 6). Spettatori: 4158. Parziali: 15-17, 39-35, 62-54.