De Longhi, domenica inizia l'avventura playoff

TREVISO - Dopo una stagione regolare che ha visto la De’ Longhi Treviso Basket chiudere al secondo posto con il record di punti in A2 per il club trevigiano (48 punti), TVB si prepara come testa di serie n°1 ad affrontare il tabellone di play off, che mettono in palio una promozione in Serie A dopo quelle conquistate in Regular Season dai vincitori dei due gironi, Fortitudo Bologna a Est e Virtus Roma a Ovest.



Per il terzo anno consecutivo i play off della De’ Longhi Treviso Basket iniziano contro la Pall.Trapani (nona ad Ovest) con la serie di ottavi di finale al meglio delle cinque partite. Si comincia con due gare al Palaverde, domenica gara1 alle 18.00, martedì gara2 alle 20.30, prima di spostarsi in Sicilia. Nel 2017 la serie si chiuse 3-0 per TVB, che superò il turno anche nel 2018, stavolta con il punteggio di 3-1.



Squadra al completo per coach Menetti.



LA SERIE



Gara1 Palaverde domenica 28 ore 18.00

Gara2 Palaverde martedì 30 ore 20.30

Gara3 Trapani PalaConad venerdì 3 ore 20.30

Gara4 (Ev) Trapani PalaConad domenica 5 ore 18.00

Gara5 (Ev) Palaverde mercoledì 8 ore 20.30



BIGLIETTERIA



Vendita solo biglietti singoli per gara1 e gara2 (esaurita la prelazione abbonati per i miniabbonamenti) oggi 12-14.30 e 17-20.30, domani (sabato) 10-13 a Sant’Antonino, dove si potrà anche acquistare la t-shirt Play Off TVB (5 euro).



On line vendita biglietti su www.trevisobasket.it, sezione biglietteria, fino a domenica alle 12.00. Domenica apertura casse dalle ore 16.30 al Palaverde. In prevendita a Sant’Antonino