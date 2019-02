D'Alterio, Savoretti e Coppola sul podio a Modena

TREVISO - Domenica scorsa a Carpi (Modena) la società Dorando Dorando Pietri ha organizzato il “ 38° Trofeo Città di Carpi “ gara nazionale Elte a Terne .



Ottima la prova dei portacolori trevigiani della Monastier Mirko Savoretti-Luigi Coppola-Giuseppe D’Alterio che si sono classificati al secondo posto superati nella bella finale da Luca Viscusi-Pietro Zovadelli-Marco Luraghi della Caccialanza di Milano, 3° Giuseppe Terruzzi-Roberto Guerra-Claudio Meroni (Sulbiatese,Monza), 4° Gianluca Manuelli-Gianluca Monaldi-Davide Paolucci (Montegridolfo, Rimini),5° Luca Cavazzuti-Giovanni Santoru-Roberto Vandelli (Buco Magico,Reggio Emilia),Marco Bugiardino-Vincenzo Fiorato-Fabio Longhi (G.B. Ceresio,Como) ,Stefano Guerrini-Giovanni Travellini-Andrea Zagheno (Arcos Brescia Bocce),Davide Palazzini-Enrico Lisotta-Andrea Muratori (Lucrezia,pesaro Urbino)., ha diretto il signor Marco Lasagni di Reggio Emilia.



LA FASHION CATTEL MONASTIER PAREGGIA 4-4 CON L’ A.P.E.R. CAPOCAVALLO DI PERUGIA



Sabato scorso 2 Febbraio con inizio alle ore 14,00 presso il gremito bocciodromo comunale di via Nobel 1 di Villorba, per la 9^ giornata del Campionato Italiano a squadre di società di Serie A girone 1, la trevigiana Fashion Cattel Monastier ha ospitato l’A.P.E.R. Capocavallo di Perugia. L’incontro si è concluso con un pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca ai padroni di casa che nell’ultimo decisivo set a coppie conducevano per 6-2 e purtroppo ha visto vincere i perugini per 6-8, perdendo il comando della classifica.Questo lo score: G.D’Alterio-Coppola-Pappacena vs Brutti-Gori- Rosi 2-8; G.D’Alterio vs Brutti 8-7; Savoretti vs D’Alessandro 8-5; Savoretti vs D'Alessandro 1-8; Savoretti- Coppola vs Brutti-Gori 5-8, 8-5; G. D’Alterio-Pappacena vs D’Alessandro-Rosi 8-5, 6-8. Gli altri risultati : Alto Verbano - Montegranaro 3-5; Boville Martano 6-2; Capitino- CVM Utensiltecnica 3-5; Classifica: CVM Utensiltecnica 19, Fashion Cattel 17, A.P.E.R. Capocavallo 16, Boville 16, Alto Verbano-Va 12, Montegranaro 12, Capitino 10, Martano 0



GABRIELE COVOLAN-MAURO GAGLIAZZO CONQUISTANO LA VITTORIA A CAERANO S.MARCO



La bocciofila Azzurralpina di Caerano di S. Marco ha organizzato la gara regionale serale con la presenza di 110 coppie categorie A/B/C provenienti dalle province di Vicenza,Padova,Venezia,Treviso. Le fasi eliminatorie si sono svolte dal 18 al 31 gennaio, le finali venerdì 1 febbraio presso il bocciodromo comunale di Caerano di S. Marco (Tv) alla presenza di un folto pubblico. Mauro Gagliazzo e Gabriele Covolan alfieri della Giorgione3villese di Castelfranco veneto hanno conquistato la vittoria superando nella finale Olivo Favaro e Roberto Fornasier portacolori dell’Azzurralpina, al terzo posto Eugenio Berlato – Antonio Ferretto (B.R. Pneumatici, Vi), e Alessandro Rossetti-Diego Girotto (F.A.O. Motta,Tv), 5^ Giuseppe Gallinaro-Luciano Sartor (Concordia Moglianese,Tv), Adriano Adami-Artemio Stocco (Giorgione3villese,Tv), Giuseppe Simioni-Franco Bonora e Giorgio Caeran-Andrea Fasan (Azzurralpina,Tv). Le premiazioni effettuate dai dirigenti della società organizzatrice guidati dal presidente Luciano Marizza ed il segretario Antonio Marcolin, ha diretto la signora Rina Camata.



GIANNI CERVELLIN E ADRIANO TESSARIN (DLF CORTESISSIMA) SUL PODIO A ZANE’ (VI) La B.R.P. di Zanè (Vi) ha organizzato la gara regionale a coppie denominata “1° Trofeo MACC”, la vittoria è andata a Alessandro Orbana-Simone Leonini (Villafranca/Vigasio) superando i bravissimi Gianni Cervellin e Adriano Tessarin portacolori trevigiani del DLF Cortesissima, 3° Mauro Zamboni-Pierpaolo Marini (Peschiera), Danilo Simionato-Daniele Stocco, Mauro Gagliazzo-Gabriele Covolan ((Giorgione3villese,Tv).



CAMPIONATO DI PROMOZIONE: LA CONCORDIA MOGLIANESE CORSARA VINCE A FAVARO V.



Sabato scorso 2 febbraio si sono disputati gli incontri del Campionato Italiano di Promozione di Seconda Categoria Girone 1, la Furlan Artico Omo di Motta di Livenza si è imposta per 5-3 con l’Antenore Primavera di Padova e la trevigiana Concordia Moglianese esprimendosi al massimo livello corsara ha ottenuto una netta vittoria in trasferta 2-6 con la veneziana Serenissima di Favaro Veneto. Questi gli atleti agli ordini del tecnico Giorgio Bonotto, atleta capitano Roberto Callegari, atleti Denis Boschiero, Enzo, Boschiero, Lucio Milan, David Sartor, Claudio Scaramuzza. Lo score: Trabucco-Marcato-Pagan Vs Boschiero-Milan-Sartor 6-8,4-8; Meneghel Vs Callegari 4-8; Barellas-Pagan Vs Milan-Sartor 7-8, Marcato-Meneghel Vs 8-2; Callegari-Boschiero E. 2-8,1-8; Questa la Classifica: Concordia Moglianese punti 16, F.A.O. Motta 13, Serenissima 12, Virtus Murano 10, Antenore Primavera 1. Prossimo Turno: sabato 9 febbraio Antenore Primavera Vs Concordia Moglianese, Virtus Murano Vs Serenissima.