Dalle scuole della Marca quattro studenti fuoriclasse in matematica e statistica

TREVISO - Quattro studenti del trevigiano sono i “fuoriclasse” premiati nei giorni scorsi a Milano durante una cerimonia al Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo Da Vinci”.



Giancarlo Saran Gattorno, studente dell’Itis Max Planck di Lancenigo; Daniele Furlanetto del liceo Da Vinci di Treviso; Francesco Perin dell’istituto tecnico tecnologico Barsanti di Castelfranco e Giorgia Ceccato che studia al Maffioli di Castelfranco sono tra i 66 vincitori dell'edizione 2018 de “I Fuoriclasse della Scuola" che premia gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole secondarie, che si sono aggiudicati i primi posti nelle competizioni individuali del Programma nazionale per la valorizzazione delle eccellenze: olimpiadi di astronomia, chimica, filosofia, fisica, informatica, italiano, Llngue e civiltà classiche, matematica, scienze naturali, statistica, i concorsi economia e new design e la gara nazionale per gli alunni degli istituti professionali e per gli alunni degli istituti tecnici. A ciascun studente è stata assegnata una borsa di studio del valore di 2mila euro donate da Intesa San Paolo.



Il progetto "I Fuoriclasse della Scuola" nasce nell’ambito del protocollo di intesa tra la Fondazione per l’Educazione Finanziaria al Risparmio e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, realizzato con la collaborazione del Museo del Risparmio che ha offerto il campus, e con il sostegno dell’Associazione Bancaria Italiana e di Confindustria.