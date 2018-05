Dalla Russia con furore

SUSEGANA - In Russia, a Mosca, suona l’inno nazionale italiano e sventola la bandiera tricolore. Siamo al Campionato Europeo di Taiji Quan e Kung Fu degli stili interni dove Elia Moretton (nella foto), diciassettenne di Susegana, ha conquistato una Medaglia d’Oro nel Taiji Quan a mani nude ed un Bronzo nella specialità con arma.



La bravura, la grinta e l'abilità di questo ragazzo si sono imposte in Russia ottenendo risultati straordinari, sfuggiti anche a maestri di conclamata esperienza.



Un risultato d’eccezione che ripaga il giovane atleta di tutti i sacrifici fatti nell’arco di parecchi anni di duro lavoro e che regala all’Italia, nel contempo, una collocazione di grande prestigio nel panorama del circuito agonistico ufficiale (EWUF) delle arti marziali cinesi.



Il Taiji Quan stile Chen, praticato dal nostro neo Campione Europeo, è un particolare tipo di Kung Fu molto antico e raffinato, che unisce armoniosamente movimenti fluidi ed aggraziati a tecniche estremamente potenti ed esplosive.



Divenuto popolare in occidente anche per le sue apprezzate potenzialità salutistiche e meditative, si sta diffondendo a macchia d’olio grazie anche alla bellezza ed alla profondità della sua filosofia. La scuola di provenienza del nostro Elia Moretton è l’A.S.D. Stone Temple Tao, che è presente in Veneto con varie sedi in provincia di Treviso.



L’Associazione Sportiva è diretta dal Maestro Giuseppe Paterniti Lupo che, soltanto sei mesi fa, ha gareggiato al Campionato del Mondo di Kung Fu svoltosi ad Emei Shan (Cina), dove si è guadagnato ben due medaglie facendo primeggiare l’Italia fra le cinquantasei Nazioni presenti.