Dalla produzione al recupero rifiuti, ciclo di seminari per le aziende

TREVISO - La sezione del Veneto dell’Albo Gestori Ambientali e l’Ufficio Unico Ambiente delle Camere di commercio del Veneto, in collaborazione con Arpav, hanno organizzato un ciclo di quattro seminari gratuiti sulla gestione dei rifiuti.



La quantità dei rifiuti generati dallo specifico settore edile e il numero di soggetti economici coinvolti, richiede infatti una particolare attenzione al tema dello smaltimento. “Il rispetto dell’ambiente è un impegno importante di cui è consapevole il sistema camerale – afferma il Presidente della Camera di Commercio Mario Pozza -. Non si tratta dunque solo di avere l’incarico di pratiche amministrative, ma di orientare un nuovo modo di fare impresa nel rispetto dell’ambiente e in un’ottica di economia circolare per creare equilibrio tra sviluppo e sostenibilità”. I quattro incontri si terranno al mattino, dalle 9.30 (registrazione dei partecipanti) alle 13.



Gli imprenditori trevigiani che non potranno seguirli fisicamente nella sede preposta (il centro conferenze alla Stanga di Padova, in piazza Zanellato) potranno seguirli in streaming all’interno della Camera di Commercio di Piazza Borsa a Treviso. Il primo incontro, domani alle 9, sarà dedicato a “Terre e rocce da scavo - lo stato dell’arte”. Le altre date sono 13 aprile, 9 e 16 maggio, sempre con gli stessi orari e luoghi. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la preventiva iscrizione online dal sito www.dl.camcom.gov.it, cliccando nella sezione “Eventi”.