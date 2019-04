Il Dalai Lama è stato ricoverato in un ospedale di New Delhi, in India, per un'infezione toracica. L'83enne leader spirituale del buddismo tibetano, ha riferito il suo assistente personale Tenzin Taklha, citato dalla Bbc, è in condizioni stabili.

Il Dalai Lama sarà trattenuto nell'ospedale della capitale indiana per "due-tre giorni".