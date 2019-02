Dal corpo alla mente per scrivere bene

CONEGLIANO - “Dal corpo alla mente: la grafia e l’ortografia” è il titolo del corso sul Metodo spazio-temporale Terzi rivolto ai docenti della Scuola Primaria e ai referenti per i Disturbi Specifici di Apprendimento, organizzato dal Centro Territoriale per l’Inclusione (CTI) dell’Area di Pieve di Soligo ed interamente finanziato dal Rotary Club di Conegliano-Vittorio Veneto, che prenderà il via domani venerdì 15 febbraio, presso la scuola primaria J.F. Kennedy di Conegliano.

I partecipanti saranno 22, ma le richieste sono state 91, segno di un interesse specifico per questo metodo ma anche della disponibilità dei docenti a formarsi e a sperimentare strategie e attività sempre più efficaci.

L’iniziativa è stata promossa dal dott. Paolo Patelli, presidente del Rotary Club Conegliano-Vittorio Veneto, e fin da subito accolta con grande interesse dal dott. Elvio Poloni, presidente del CTI.

Sostiene il dott. Patelli: “Se servire al di sopra di ogni interesse personale è il nostro motto, e l’obiettivo principale del Rotary è il servizio, nella comunità, sul posto di lavoro e in tutto il mondo, la collaborazione ed il sostegno alla scuola come comunità educante è per noi una priorità e il Club che ho l’onore di presiedere è da sempre particolarmente attento ai vecchi e nuovi bisogni che provengono dai più giovani e dalle istituzioni a loro vicine”.

Sottolinea la dott.ssa Perrone che “grafie poco leggibili o, addirittura, i disturbi di grafia (disgrafia) sono sempre più presenti. Scrivere a mano non è un’abilità che emerge spontanea come il camminare o il parlare. E’ un’acquisizione motoria altamente specializzata nella quale la persona prepara ed esegue movimenti specifici che si realizzano seguendo una precisa sequenzialità spazio-temporale. Coinvolge diverse componenti neuropsicologiche e, pertanto, deve essere oggetto di esplicito e puntuale insegnamento, sia in didattica che in riabilitazione.”

Il progetto formativo ha la finalità di proporre idonei strumenti didattici per prevenire le difficoltà di apprendimento e per intervenire in modo precoce e mirato sui problemi di scrittura, nella sua componente di grafia in corsivo e di ortografia.

I due laboratori previsti sono condotti dalla dott.ssa Iolanda Perrone, logopedista e docente senior del Metodo spazio-temporale Terzi, ideato nel 1940.

Il metodo Terzi rappresenta, pertanto, uno strumento nel percorso di potenziamento e di recupero che si affianca a quelli già in possesso degli insegnanti.

In questi mesi, infatti, 20 istituti afferenti al CTI stanno realizzando per 1635 alunni di prima e 1677 alunni di seconda uno screening per l'individuazione precoce dei bambini a rischio per Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).