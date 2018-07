Dai "lager" libici a Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO - Immaginate di stare chiusi per sette mesi in una stanza con altre cento persone. Di non potervi lavare, per quei sette mesi, e di dover dormire per terra, tra altri corpi. Immaginate di venir picchiati quotidianamente, di mangiare solo acqua e farina. Una piccola porzione, una volta al giorno.

Immaginate, poi, che la gente intorno a voi inizi a morire. Di fame, di malattia. Uccisa per le troppe botte, o per un colpo di pistola. Fatto partire a caso.

Questo è ciò che ha passato Mohamed (nome di fantasia). Imprigionati, torturati, uccisi o venduti come schiavi. Nel Quindicinale in uscita in questi giorni le testimonianze dei sopravvissuti ai campi di concentramento in Libia arrivati a Vittorio Veneto