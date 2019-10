Da Vittorio Veneto un premio per gli studenti più impegnati per il clima

VITTORIO VENETO – La filosofia di Greta Thunberg entra a scuola con il “Global Warming - Agiamo ora, non domani. Il nostro pianeta è in pericolo”, il premio “G. Lorenzoni Kids 2020” dell’associazione G. Lorenzoni di Vittorio Veneto. Quest’anno il concorso tratterà quindi di clima, incentrando ancora una volta l’iniziativa con un tema di grande attualità che tocca le coscienze e la sensibilità di molti.



Rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado, dall’associazione spiegano che: “Il tema scelto quest’anno è il cambiamento climatico e in particolare le conseguenze sugli equilibri nei diversi ecosistemi. Da ciò una riflessione su quali potrebbero essere le buone pratiche che ogni individuo, responsabilmente, dovrebbe mettere in atto per rallentare il processo del surriscaldamento globale”.



Le classi che desiderano partecipare dovranno inviare gli elaborati in forma di power point o video corredati da registrazioni audio in cui i ragazzi stessi commentano le immagini. Le classi che desiderano partecipare sono invitate ad inviare la domanda, in un apposito modulo, entro il 17 gennaio 2020 all’email concorsolorenzonikids@gmail.com.



Sono ammesse al massimo 20 classi, individuate secondo l’ordine progressivo della richiesta di ammissione. Le prime tre classi che risulteranno vincitrici riceveranno un premio del valore, rispettivamente di 500-300-200 euro. Il bando è reperibile nella pagina Facebook “Ass. Naturalistica Lorenzoni - Amici Giardino Botanico Alpino – Cansiglio”.