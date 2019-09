Da Vittorio Veneto agli Usa, dietro Call of Duty

VITTORIO VENETO - Sta lavorando al decimo Call of Duty, e si è occupato della produzione di videogiochi diffusi in tutto il mondo, tra cui Kung Fu Panda e Spiderman. Bernardo Antoniazzi, 38 anni, protagonista ieri sera di "US Generation" su Rai News 24, è un guru dei videogiochi. Ed è di Vittorio Veneto.

E’ da qui che, nel 2004, è partito per San Francisco. Dove uno scambio culturale è diventato per lui il lavoro di una vita. Di professione è techinical artist nell’industria dei videogiochi. Crea come un artista, programma come un ingegnere e nel campo è uno dei migliori. E’ padre di personaggi nati anche grazie a tecniche futuristiche, fatte proprie con l’esperienza e con un percorso di studi nel mondo della grafica e dell’animazione.

A US Generation ha raccontato la propria storia.