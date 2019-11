Da Vittorio al Montana: storia di un pasticciere ornitologo

VITTORIO VENETO - Riccardo Ton, tra pasticceria e ornitologia. Il vittoriese, titolare della pasticceria Dolomiti di San Giacomo di Veglia, racconta la sua storia sul Quindicinale in uscita in questi giorni: continua a viaggiare per il mondo per testare la possibilità di far partire dei progetti di ricerca.

“Faccio sopralluoghi preventivi, tratto con le personalità locali, organizzo le spedizioni. In qualità di ecofisiologo, in laboratorio mi occupo poi di biologia pura: sviluppo embrionale e postembrionale, tassi di crescita, processi metabolici e funzioni mitocondriali”.

Tra un viaggio e l’altro, Riccardo torna però sempre alla sua pasticceria...per portare avanti l’eredità della famiglia Ton.