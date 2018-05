Da Treviso una catena di solidarietà "Insieme per il Ghana"

TREVISO - A migliaia di chilometri dall'Italia, in uno dei paesi più poveri del continente africano, centinaia di ragazzi, molti dei quali con grossi problemi di disabilità, sono tornati ad avere una vita dignitosa grazie allo spirito di solidarietà trevigiano e non solo. L’iniziativa è partita da Enrico Biasutti, dipendente dell'Ambasciata Italiana di Accra in Ghana, ex capo della squadra mobile di Treviso, quando in una delle tante visite effettuate in istituti che ospitano dei ragazzi disabili si è subito reso conto della precarietà in cui vivono adulti e bambini. “Una volta resomi conto di cosa avevano bisogno, ho coinvolto una serie di amici che potevano aiutarmi nel reperimento di questi beni pensando alla comunità di destinazione”.



L’idea è nata a giugno dell’anno scorso e si concluderà a giugno di quest’anno con l’invio degli ultimi 2 container di materiali donati. In questa gara di solidarietà sono state coinvolte in tutto circa 140 persone tra privati, aziende ed istituzioni da Treviso e da altre parti del Veneto e d’Italia, raccogliendo ben 4 container carichi di ogni tipo di beni.



Fra le tante persone e gli Enti che hanno risposto, la Casa di Cura “Giovanni XXXIII” di Monastier e l’Ospedale San Camillo di Treviso. Entrambe le strutture, già attive in favore dell’Africa, hanno raccolto molto materiale sanitario in favore di diverse strutture ospedaliere ghanesi.



A rispondere all’invito di Enrico Biasutti anche due scuole, il Liceo Classico “Canova” e la Scuola internazionale, le quali, attraverso i propri studenti, hanno inviato numeroso materiale scolastico e l’onlus “Futuro per tutti” il cui presidente, Diego Oliveri, si è impegnato a finanziare la spedizione dei container.



Le donazioni fin qui raccolte sono state destinate a tre scuole che ospitano ragazzi con diverse disabilità, a tre ospedali, a due villaggi e alla comunità di Don Bosco che si occupa di recupero giovani, alla quale è stato dato vestiario, in particolar modo quello sportivo.