Da Treviso a Montecarlo, conquista il principe con i suoi panettoni

TREVISO - Dal laboratorio nel cuore del centro storico di Treviso alla conquista dei palati di Montecarlo.



Il Laboratorio di Pasticceria “Gateaux”, alfiere della tradizione gastronomica nazionale e made in Treviso, con sede in portico Oscuro, ha partecipato alla “23a Monte-Carlo Gastronomie” distinguendosi per l’alta qualità delle proprie creazioni. Lo spazio espositivo è stato visitato da un’ospite d’eccezione, il principe Alberto di Monaco, al quale sono stati donati dei panettoni realizzati proprio dal laboratorio.



Il principe Alberto è rimasto così colpito dalla bontà dei panettoni da scrivere una lettera, giunta in questi giorni, di entusiaste congratulazioni alla titolare Alice. Fondatrice nel 2015 di questo angolo del gusto dopo una lunga esperienza nell’alta pasticceria, ha visto il meritato riconoscimento ai suoi prodotti, rigorosamente artigianali e preparati con dedizione.



La manifestazione, svoltasi a fine novembre nello Chapiteau de l’Espace Fontvieille di Montecarlo, ha visto protagonisti i prodotti più rappresentativi della gastronomia francese, italiana ed europea. Un’appuntamento rivolto ad intenditori, curiosi ed amatori in grado di offrire loro un ritorno ai sapori autentici.



La partecipazione del laboratorio trevigiano è stata sostenuta e patrocinata dalla Regione Veneto, convinta promotrice delle eccellenze enogastronomiche dei nostri territori.