Da Montebelluna allo spot in tv, Marco Cadorin a Roma con Insegno e Ciufoli

MONTEBELLUNA - Il cabarettista montebellunese Marco Cadorin è stato in questi giorni a Roma per girare le riprese del nuovo spot di Crai Italia, insieme ai comici Pino Insegno e Roberto Ciufoli. Un ulteriore riconoscimento al talento del bravo attore di Montebelluna che ha riempito d’orgoglio la città.



Cadorin nello spot interpreta Berto, che chiaramente parla con spiccato accento veneto, in una spassosa scenetta con i celebri colleghi romani. Risate assicurate anche questa volta per il pubblico che da anni Cadorin riesce a divertire anche nelle vesti di cabarettista nel duo Marco e Francesco, formazione spesso impegnata in iniziativa benefiche.