Da Leoni a Elfi per donare un sorriso

TREVISO - Dopo la consueta iniziativa relativa ai calendari, che ormai da tre anni vede il club biancoverde insieme allo Studio Perazza portare avanti il progetto benefico a favore del mondo dell’infanzia, quest’anno il Benetton Rugby ha voluto ampliare le sue campagne di sensibilizzazione sociale.



Come segnala la società in una nota, in occasione dell’arrivo delle festività natalizie il club, in collaborazione con l’azienda Zuin Giocattoli, Studio Perazza, Debby Line Logistic, Cofiloc e Cauduro Maurizio Srl si è infatti attivato per rendere felici i piccoli ricoverati al reparto di Pediatria di ULSS2 al Ca’ Foncello di Treviso.



Il tutto è stato filmato e raccontato tramite la realizzazione di un video che ha visto i giocatori del Benetton Rugby togliere i panni dei Leoni e vestire quelli da elfi. Quindi, non si poteva che cominciare da un’oculata scelta dei regali presso il negozio Zuin di via Sant’Antonino, 204 a Treviso, dove i simpatici aiutanti di Babbo Natale hanno trascorso del tempo prima di proseguire nella fiabesca fabbrica dei regali rappresentata dal centro Debby Line in Via Friuli, 11 a Padernello.



Una volta impacchettati gli stessi, i Leoni biancoverdi si sono diretti al Ca’ Foncello di Treviso dove, giunti in Pediatra, hanno allietato la permanenza in ospedale dei piccoli grazie alla distribuzione di giocattoli.



Infine foto, autografi, auguri di buone feste e di pronta guarigione a tutti hanno concluso la fantastica giornata.



Queste le parole del Presidente biancoverde Amerino Zatta: “Ormai da anni, in linea con i valori del nostro sport, cerchiamo di dare il nostro contributo ed essere solidali verso chi ne ha maggiormente bisogno. Dopo la bellissima iniziativa portata avanti da anni insieme al nostro partner Studio Perazza, abbiamo deciso di approfittare delle festività natalizie per attivarci ancora una volta con una nuova iniziativa. Così abbiamo pensato di fare visita e rendere felici i piccoli che trascorrono questi giorni di festa in ospedale portando loro dei regali”