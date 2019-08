Da Leonardo DiCaprio 5 milioni per l'Amazzonia

Earth Alliance annuncia 5 milioni di dollari per aiutare a preservare l'Amazzonia. "Costituito un fondo d'emergenza per la foresta amazzonica di 5 milioni di dollari per le risorse critiche per le comunità indigene e per i partner locali che lavorano per proteggere la biodiversità dell'Amazzonia dall'ondata di incendi", annuncia in un tweet l'associazione di cui fa parte la 'Leonardo DiCaprio Foundation'.

Il fondo, si spiega sulla pagina del sito dell'associazione (ealliance.org/amazonfund), sarà destinato a cinque organizzazioni locali che "combattono gli incendi, proteggono le terre indigene e forniscono soccorso alle comunità colpite": Instituto Associacao Floresta Protegida (Kayapo), Coordinamento delle organizzazioni indigene dell'Amazzonia brasiliana (Coiab), Instituto Kabu (Kayapo), Instituto Raoni (Kayapo) e Instituto Socioambiental (Isa).

"Il 100% dei fondi raccolti - assicura Earth Alliance - andrà direttamente alla protezione dell'Amazzonia".