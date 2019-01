Da Consiglio Veneto ok a fusione comuni, nasce Pieve del Grappa

PIEVE DEL GRAPPA - Il Consiglio regionale del Veneto, nel corso della seduta di ieri e alla luce degli esiti dei referendum del 16 dicembre scorso, ha approvato all'unanimità i progetti di legge che istituiscono tre nuovi comuni a seguito di altrettanti processi di fusione.

In particolare, hanno ricevuto via libera il Progetto di legge n. 381, relatore il Capogruppo di AMP Franco Ferrari, istitutivo del nuovo Comune denominato 'Borgo Valbelluna' mediante fusione dei Comuni di Mel, Lentiai e Trichiana in provincia di Belluno; il n. 383, relatore il Vicecapogruppo della Lega Nord Riccardo Barbisan, istitutivo del nuovo Comune di 'Pieve del Grappa' mediante fusione dei Comuni di Crespano del Grappa e Paderno del Grappa in provincia di Treviso; e il n. 387 che istituisce in Provincia di Vicenza il nuovo Comune denominato Valbrenta: in questo caso la fusione riguarderà i Comuni di Cismon del Grappa, Valstagna, San Nazario e Campolongo sul Brenta, ma non interesserà, com'era previsto in origine, il Comune di Solagna, i cui cittadini si sono espressi in modo sfavorevole rispetto alla fusione.

Il Capogruppo della Lega Nord Nicola Finco, relatore in Aula del progetto di legge n. 387, ha ricordato che la fusione dei comuni della Valbrenta si colloca a valle di un percorso di progettualità e di condivisione di obiettivi iniziato oltre vent'anni fa e ha auspicato inoltre un grande riforma della pubblica amministrazione che interessi tutto il paese, con particolare riferimento al livello degli enti locali.

Il correlatore Stefano Fracasso, Capogruppo del Partito Democratico, ha posto l'attenzione sul ruolo del Consiglio regionale, ovvero se l'Assemblea legislativa regionale debba limitarsi a ratificare gli esiti referendari relativi alle fusioni oppure se è possibile esercitare in questo caso l'autonomia consiliare: ad esempio, nel caso di Valbrenta, se il Consiglio debba validare gli esiti della consultazione oppure, alla luce di un risultato complessivo favorevole alla fusione e di una serie di dati di fatto quale ad esempio la continuità geografica dei territori interessati, effettuare una scelta politica che vada oltre il risultato del referendum, ipotesi rispetto alla quale, nel caso di specie e con sfumature diverse, hanno manifestato contrarietà nel corso dei rispettivi interventi i Consiglieri Antonio Guadagnini (Siamo Veneto) e Piero Ruzzante (Liberi e Uguali).