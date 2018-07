Da Alvaro Soler a Gianni Morandi: grandi nomi al Marostica Summer Festival

Un caleidoscopio di grandi eventi animerà, quest'estate, il Marostica Summer Festival che ospiterà grandi protagonisti della musica italiana e internazionale. L'evento, organizzato da Due Punti Eventi e Associazione Pro Marostica, metterà al centro la musica di tutti i generi e per tutti i gusti, oltre a sostenere l'associazione Woman For Freedom che tutela i diritti delle donne contro ogni tipo di abuso,violenza, sfruttamento, discriminazione.

I riflettori di Piazza degli Scacchi si sono accesi giovedì 5 luglio con la storica band dei Simple Minds che ha passato il testimone al direttore d’orchestra Diego Basso il quale ha inaugurato ufficialmente la kermesse insieme all'Orchestra Ritmico Sinfonica italiana con "Musica è", concerto inedito ideato appositamente per il Festival.

Altro mito della musica in calendario è Ringo Starr che, il 9 luglio, porterà nella città vicentina la leggenda dei Beatles con la sua All Starr Band. Seguiranno l'intramontabile Gianni Morandi (12 luglio) con i suoi pezzi ever green, il nuovo fenomeno giovanile Riki (13 luglio) che colleziona dischi di platino, tour sold-out e milioni di fan. E ancora: Fabrizio Moro (16 luglio), cantautore di indiscusso talento e grande personalità che, insieme ad Ermal Meta, ha stravinto Sanremo e ottenuto un ottimo piazzamento al Eurovision Song Contest. Seguirà Alvaro Soler (18 luglio), da anni protagonista, con i suoi brani, della colonna sonora dell'estate, il Volo (19 luglio) trio già ospite, in passato, di Piazza degli Scacchi. A concludere la manifestazione saranno il musical Grease (20 luglio) e, il giorno seguente, l' esplosiva band Le Vibrazioni.