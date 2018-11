Dà in escandescenza in ospedale e aggredisce i Carabinieri

VICENZA - Un vicentino di 43 anni, residente a Lonigo (Vicenza), è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali dai carabinieri della locale stazione.

Secondo quanto accertato l'uomo si trovava al pronto soccorso dell'ospedale per alcune procedure sanitarie, quando, apparentemente senza cause, ha dato in escandescenze, costringendo sanitari e gli stessi suoi familiari a richiedere l'intervento al 112.

Il 43enne, alla vista dei militari, non si è calmato ma prima ha inscenato un tentativo di fuga e una volta fermato si è divincolato, ferendo ad una mano uno dei carabinieri. A quel punto i militari hanno proceduto all'arresto dell'uomo, il quale, viste le precarie condizioni di salute, è stato trasferito e poi trattenuto all'ospedale di Vicenza, in regime di arresti domiciliari.

Stamane si è svolta l'udienza di convalida presso il tribunale berico, a seguito della quale l'arresto è stato convalidato e l'uomo rimesso in libertà, sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.