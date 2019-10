Dà alla luce il quinto figlio prima di morire di cancro: scatta la gara di solidarietà, un conto corrente per aiutare la famiglia

VITTORIO VENETO - Fissato il funerale di Marie Louise Wappi Monehode, la mamma 39enne morta per un tumore poche ore dopo aver dato alla luce il suo quinto figlio. E la comunità vittoriese in queste ore si mobilita con una raccolta fondi per aiutare il marito Lambert e i cinque figli. La storia di questa giovane mamma e della sua famiglia ha sconvolto e commosso tutta la Marca Trevigiana.

Tanti gli attestati di vicinanza espressi in questi giorni al marito Lambert, affiancato in questo duro momento dalle sorelle e dalla suocera arrivate in città. La comunità di Serravalle e quella di Sant’Andrea, con il parroco monsignor Michele Favret, in queste ore sono mobilitate per dare un supporto a questo papà. E poi c’è la comunità camerunense, vicina fin da domenica mattina alla famiglia Wappi.

Come annunciato, il funerale della 39enne sarà celebrato nella Pieve di Sant’Andrea lunedì 11 novembre alle 15. E sempre in questa chiesa, sabato 9 novembre, dalle 20 si terrà una veglia funebre. Poi la salma della donna riposerà nel cimitero di Sant’Andrea, vicino ai suoi cari, grazie ad una deroga al regolamento cimiteriale (Marie Louise non risultava residente a Vittorio Veneto) concessa dal sindaco.

Anche stamane, martedì, il parroco don Michele ha fatto visita al marito. «Lambert – testimonia il sacerdote – è una persona solida, ma la situazione è così estrema che ora si trova schiacciato da questa cosa così grande». Il piccolo nato prematuro si trova sempre nell’ospedale di Treviso: le sue condizioni sono buone, ma per un paio di mesi dovrà rimanere in ospedale.

I suoi fratellini più piccoli ancora non sanno che la loro mamma è volata in cielo. Parallelamente la comunità si mobilita per questa famiglia. «Inizialmente avevo detto di fare riferimento alla parrocchia per eventuali donazioni, poi su proposta del primario di ginecologia di Treviso si è optato per un conto corrente ed ho sentito la Caritas di Vittorio Veneto: chi vuole aiutare la famiglia lo può fare con una donazione in questo conto».

Il conto (IBAN IT 61 Q 07084 62190 0012001320740 – Banca della Marca agenzia di San Giacomo di Veglia) è intestato a Caritas diocesana Vittorio Veneto e nella causale va indicato “in ricordo di mamma Marie Louise”.

Anche il Comune di Vittorio Veneto sta facendo la sua parte con le assistenti sociali. «Il rischio – afferma l’assessore Antonella Caldart – è che passata l’emozione non ci sia più un sostegno costante a questa famiglia, ed è proprio il ruolo dei nostri servizi sociali garantire un supporto costante e duraturo. Mi è stato detto che il marito è molto forte, faremo in modo che la sua forza venga sostenuta. In questa fase ho voluto seguire la cosa da fuori in segno di rispetto, lasciando alle assistenti sociali il contatto diretto con la famiglia che incontrerò dopo il funerale».