Cynthia Nixon non ce l'ha fatta. Nelle primarie democratiche per il governatore di New York, la Miranda di 'Sex and the city' è stata battuta, come da pronostico, da Andrew Cuomo. Secondo i primi dati, relativi all'85% dei distretti, l'attuale governatore, che corre per un terzo mandato, ha ottenuto il 65% dei voti, contro il 35% della Nixon.