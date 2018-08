Crollo ponte, Zaia: "Situazione gestita male dai Benetton"

VENEZIA - "Credo che, nelle prime ore dopo il disastro, la situazione sia stata gestita male dalla famiglia Benetton, perché occorreva subito una presa di posizione; però è bene e fondamentale, in questa fase, chiarire fino in fondo le cause del crollo e le relative responsabilità. I cittadini hanno il diritto di capire cosa è accaduto". Lo ha dichiarato il presidente del Veneto, Luca Zaia, commentando il tema delle responsabilità della strage di Genova. "Per il senso di giustizia e il rispetto di chi ha perso la vita - ha aggiunto - la vicenda va definita completamente e chi è responsabile poi paghi fino in fondo, senza nessuno sconto".

"Penso - ha proseguito Zaia - che ci siano responsabilità oggettive del gestore, così come della vigilanza. Dopo le prime ore di commenti a caldo, si è letto tutto e il contrario di tutto. E' lo stesso dibattito che si è vissuto anche per le banche popolari: si è puntato il dito solo su Consoli e Zonin, ma andava accesa una lampadina anche sulla Banca d'Italia. E non lo dico per scagionare Atlantia". Quanto al tema della possibile revoca della concessione, il presidente del Veneto ha affermato: "se si riscontreranno oggettive responsabilità, si deve ragionare semplicemente con il contratto in mano. Io penso che i contratti debbano essere pubblici e non vedo perché dovrebbero esserci segreti e mi risulta che, in questo caso, solo alcune parti siano secretate. Ho letto che la parte secretata è quella dei conti e dei guadagni: fino ad oggi è stato così, mi auguro e credo che d'ora in poi non lo sarà più. Intanto, immagino che, con molta obiettività, il Governo agirà con il contratto di concessione in mano e sulla base di fatti concreti". Zaia ha quindi difeso la Pedemontana, richiamata in parallelo dalla domanda di una giornalista.

"Sulla Pedemontana c'è massima trasparenza: abbiamo mandato conti e carte all'Autorità anticorruzione, alla Corte dei conti e all'Avvocatura di Stato - ha puntualizzato -. Non si deve dire che nascondiamo le carte. E se un tecnico dà un diniego all'accesso agli atti, che è possibile per tutti, lo fa per il rispetto di leggi che personalmente non conosco. E poi la parte economica della Pedemontana è pubblica". Il cantiere, ha concluso, sta andando avanti, "senza che ci siamo mai sottratti ai controlli, per cui la prossima visita del ministro Salvini prevista il 30 agosto potrà sicuramente solo accelerare le cose. Tra parentesi, riguardo alla sicurezza, ricordo che, per la Pedemontana, è già previsto un piano di monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera".