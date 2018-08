Crollo ponte Genova, partiti aiuti dal Veneto

Anche dal Veneto i vigili del fuoco sono partiti per Genova, in supporto ai soccorsi per il ponte crollato in città. Al momento sono partite dalla regione due unità cinofile, una da Belluno e l'altra da Padova, per la ricerca di eventuali dispersi. Al momento si contano 11 morti tra cui un bambino.

La Regione Veneto inoltre è pronta, se sarà richiesto, a mettere a disposizione aiuti per la città di Genova. Lo riferisce, anche a nome del governatore Luca Zaia, l'assessore veneto alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin, che ha contattato la Regione Liguria, informandone anche il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. In particolare, informa la Regione, sono pronte a partire unità cinofile e unità del Soccorso Alpino elitrasportate.