Crolla una casa nel bellunese

Situazione tragica nel bellunese a causa del maltempo. Sul ponte Mas a Sedico è crollata addirittura una casa (foto).

In provincia c’è anche un disperso. A renderlo noto è il governatore del Veneto Luca Zaia, che ha fatto un bilancio della situazione nella sua regione al termine dell'incontro con il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. "Esprimo il mio cordoglio per l'ingegnere padovano morto a Feltre - ha spiegato Zaia - e devo rilevare che abbiamo anche un disperso, una persona la cui auto è stata trovata vicino ad un torrente, sempre in provincia di Belluno".