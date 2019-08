Crolla ponte durante un violento temporale: chieste verifiche

TREVIGNANO – Forte temporale, crolla un ponte canale nel cantiere della Pedemontana a Trevignano: il Coordinamento Veneto Pedemontana Alternativa chiede verifiche sulla sicurezza dell’opera e l’intervento della Procura.

“Nella notte tra il 15 e 16 agosto, in seguito alla pioggia infiltrata nel terreno, al confine tra Montebelluna e Trevignano, è crollato il ponte-canale che attraversa la Pedemontana Veneta sul quale scorreva una roggia importante per l'irrigazione agricola e lo scolo delle acque piovane – viene spiegato dal Coordinamento - Si tratta di una rete fondamentale nella distribuzione delle acque derivate dagli eventi atmosferici e per impedire gli allagamenti di aree limitate e pericolose per i centri urbani sparsi, così numerosi nella pianura settentrionale veneta. Oltre al ponte crollato, la Spv presenta diversi problemi, come altri cedimenti lungo le rive della trincea, quelli più vistosi e documentati vanno da circa il km 72+700 al km 73+300, dove si vedono sia smottamenti che veri e propri ruscelli che sgorgano dalla sponda satura d’acqua come se guardassimo una falda acquifera tagliata”.

“Si precisa a proposito – prosegue il Coordinamento - che, anche in questa in zona, la trincea è profonda, circa 10 metri sotto il piano campagna. Questa è l’ennesima prova che conferma la veridicità delle gravi conseguenze sul territorio e all’ambiente della Spv, più volte denunciate dai comitati e associazioni, rimasti continuamente inascoltati. Va ricordato ancora che se la strada fosse stata in funzione, il fatto poteva avere gravi conseguenze, considerata la quantità enorme di materiale franato che ha invaso la trincea e il conseguente allagamento. Le associazioni e comitati si chiedono ora se, davanti a questi gravi fatti, la Procura di Treviso resti ancora inerte, come ha fatto per la vicenda del cemento-amianto, oppure si decida ad iniziare una vera e propria indagine che porti al sequestro dei cantieri per verificare qualità dei materiali, rispetto delle modalità operative e relative responsabilità anche indagando sul dolo eventuale dei responsabili”.

Si tratterebbe di eventi ordinari per cantiere del genere secondo quanto fa sapere la Regione Veneto in una nota di replica. “Nel cantiere della Superstrada Pedemontana Veneta, in comune di Trevignano, a seguito di un forte temporale si è verificato uno smottamento in corrispondenza della spalla di sostegno di un ponte canale che attraversa la nuova strada – viene spiegato -. L’evento è accaduto perché le lavorazioni di completamento dell’opera al momento del maltempo non erano ancora completate. Eventi del genere sono ordinari nei cantieri simili a quello di Pedemontana non ancora completati.

A maggior ragione a seguito delle precipitazioni di questi ultimi giorni, concentrate in poco tempo. In conseguenza del cedimento della scarpata in terra ha ceduto il manufatto in calcestruzzo, che dovrà essere rifatto a completa spesa del concessionario. Sul territorio si sono avuti diversi casi di dissesti idrogeologici mentre lungo Pedemontana questo, ad oggi, è stato l’unico caso registrato. Dalla settimana prossima riprendono gradualmente le lavorazioni dopo il periodo di ferie, mentre in galleria a Malo non ci sono state sospensioni”.

(Immagini Coordinamento Veneto Pedemontana Alternativa)