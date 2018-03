Criptovalute, cosa sono e come usarle

Il BItcoin o BTC, come le altre crypto, sono entrate nella quotidianità dell’operatore finanziario, ma in pochi sanno dove e come comprarle e soprattutto come trarne profitto.

Perché esistono le monete virtuali

Solamente una decina di anni or sono, il termine criptovaluta era sconosciuto, mentre adesso si sente parlare anche fin troppo di questi strumenti finanziari: chi spiega perché Bitcoin non è una truffa, chi invece ha il metodo infallibile per guadagnare con le monete digitali e diventare ricchi, e altri ancora che sanno come trarne profitto facendo trading online. Effettivamente, le Borse di tutto il mondo scambiano criptomoneta anche perché è una sorta di trend del momento, visto che stanno diventando affollatissime a causa dei piccoli investitori che, per mezzo di piattaforme di broker online, si permettono di giocare in Borsa e provare a vincere un bottino consistente. Il primo amore dei trader è stato il Bitcoin, una sorta di valuta extraterrestre nata dall’idea di un team di hacker con lo pseudonimo misterioso di Satoshi Nakamoto e che ha lanciato questo progetto che, a distanza di anni, ha portato i suoi frutti.

Cosa sono le criptovalute

Ne è passata di acqua sotto i ponti da chi, quasi timidamente, ha speso una manciata di centinaia di dollari per comprare Bitcoin e conservarli per anni in un wallet sul pc o su una chiavetta USB, quasi sentendosi in colpa per aver buttato via del denaro per un insieme di bit e di codici alfanumerici crittografati. Del resto, questa valuta virtuale ha la brutta fama di essere usata nel cosiddetto dark web, i “bassifondi” di Internet in cui criminali, hacker e addirittura la criminalità organizzata sotto forma digitale concludevano i loro loschi affari. Certo, non era un periodo di particolare paranoia e a un nerd allora non importava certo di essere equiparato a Pablo Escobar o un altro boss del narcotraffico, mentre ora si è saputo che si fanno pagare in Bitcoin anche chi fa traffico di organi umani, tanto per citare una attività illegale qualsiasi. Oggi, le criptovalute BTC in testa, hanno avuto il loro riscatto in quanto vengono accettate anche per pagare un’auto di lusso ( con le quotazioni attuali, il nerd di cui sopra se la può permettere) e addirittura anche Microsoft ha aperto la possibilità di accettazione di criptovalute.

Usare Bitcoin e altre valute per investimento

Scopo primario del progetto Nakamoto era di creare un sistema di pagamenti elettronico con sistema peer-to- peer, quindi senza intermediari e neanche di una autorità come una Banca centrale o altro che ordini il conio di valuta. In sostituzione a questo c’è la rete di utenti che garantiscono la correttezza degli scambi e alcuni di questi, denominati miners, producono determinate quantità di valuta digitale, sempre nella rete. Chi fa determinate operazioni e mette a disposizione il proprio device, viene ricompensato con nuove unità di valuta. Tutto questo accade nella blockchain, un registro virtuale di blocchi su cui vengono memorizzate le transazioni ed è condiviso da tutti, ma non si può modificare. Per fare compravendita di criptovalute, bisogna iscriversi a una Borsa virtuale, ovvero in un sito apposito per questo scopo, e aprire un portafoglio, in gergo wallet. Facendo le transazioni, verranno scritte nel proprio account. Attenzione perché se la blockchain è sicura, le borse di crypto hanno i loro rischi, ed è bene impostare un livello di sicurezza molto alto e prendere tutte le precauzioni possibili per non farsi fregare.