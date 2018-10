TRISSINO (VICENZA) - Attivisti di Greenpeace hanno aperto uno striscione a forma di freccia, indirizzato verso l'ingresso della Miteni, a Trissino, con il messaggio "Crimini ambientali in corso". In contemporanea altri attivisti hanno srotolato uno striscione con la scritta "Bonifica subito".



"Come dimostrano dati recenti di Arpav, l'inquinamento da Pfas, e il crimine ambientale che ne deriva, è tuttora in corso" dichiara Giuseppe Ungherese, responsabile della campagna Inquinamento di Greenpeace Italia. "Oggi assistiamo addirittura al paradosso in cui è l'azienda, che ha originato uno degli inquinamenti di acqua potabile più vasti d'Europa - continua - a dettare i tempi degli interventi, mentre le sue casse si svuotano pericolosamente con il rischio di lasciare allo Stato l'incombenza di coprire i futuri costi della bonifica.



Oltre al danno la beffa per tutta la popolazione contaminata. È necessario che le autorità locali prendano in mano la situazione e stabiliscano tempi brevi per la bonifica".