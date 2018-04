Corsa al selfie con Salvini al Vinitaly. Lui ride: "Siamo tutti astemi e vegani"

Bagno di folla per Matteo Salvini a Vinitaly, tantissimi selfie e tante battute. "Noi qui - ha ironizzato il leader della Lega in diretta Fb - siamo tutti astemi e vegani". Qualcuno gli dice che è un bell'uomo. E Salvini si schermisce ironico: "Io bello? Colpa del vino...".

Salvini a Verona ha parlato anche di governo, oltre che di vino: "Io un bicchiere di vino lo berrei con tutti - ha detto ai cronisti e alle tv - sono gli altri che devono decidere che tipo di vino bere". Quanto alla possibilità di un incontro con il leader del Movimento 5 Stelle, ha ribatito che non incontrerà Di Maio: "Io da questa mattina sto incontrando produttori, sono passato dalla Sicilia, dal Veneto, dall'Emilia alla Lombardia, quindi sono qui ad ascoltare e a ribadire il mio impegno, per oggi la politica è quella che passa da queste aziende".

"Il presidente Mattarella - ha aggiunto - sa che noi siamo pronti a partire già domani con il governo, non siamo noi a mettere dei veti e a dire dei no, se anche gli altri saranno disponibili a lavorare, noi già da domani siamo pronti, abbiamo le idee chiare, un programma e una squadra pronti". E a chi chiede di cosa intende per 'noi' Salvini risponde secco: "il centrodestra". "Io ascolto, tutti chiedono che si parta dal programma che ha vinto le elezioni, che è il nostro, quindi da qua si parte - ha sottolineato il leader della Lega - . Non mi interessa chi lascio giù, mi interessa chi ci dà una mano e io cercherò di coinvolgere tutti".