Corrono la maratona dopo l'uragano

MOTTA DI LIVENZA - Week end molto particolare per alcuni podisti dell’Atletica Mottense che domenica hanno partecipato alla 42 km e alla 21 km a Lisbona.



La notte precedente all’evento sportivo sulla città lusitana si era scatenato l’uragano Leslie.



Il quale ha riguardato gran parte della costa portoghese, con scrosci di pioggia e violentissime folate di vento.



Si è trattato del peggior evento atmosferico che ha colpito il Portogallo dal 1842.



E nella zona dell’Expo, qualche ora prima erano arrivati i podisti dell’Atletica Mottense. Quattro i maratoneti al via: Ivan Carrer, Michele Miotto, Daniele Prosdocimo e Federico Franzin.



Più un’ulteriore decina di atleti dalle tradizionali divise arancioni che hanno preso parte alla mezza maratona.



Per la cronaca tutti i maratoneti e i corridori della mezza sono arrivati al traguardo con ancora negli occhi una corsa che non scorderanno facilmente, come ha raccontato oggi il Gazzettino.