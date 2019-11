Corrono in auto in soccorso di una amico, 38enne perde la vita in un incidente

Tragico incidente stradale ieri attorno alle 18.15, a perdere la vita Davide Zavattini 38 anni artigiano e vigile del fuoco ausiliario. Il sinistro è avvenuto in via Venezia a Cinto Caomaggiore. Il 38enne si trovava seduto nel lato del passeggero, mentre alla guida si trovava una ragazza di 25 anni.

Secondo una prima ricostruzione i due stavano correndo in soccorso di un amico, quando l’auto è sbandata e dopo una carambola è finita all’interno di un fosso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pordenone che hanno estratto viva la ragazza che è stata stabilizzata e trasportata in ospedale, mentre Davide è morto sul colpo. Vano ogni tentativo di rianimarlo. Sul posto oltre al personale del Suem, i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.