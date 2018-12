Corriere consegna il pacco e defeca nel garage del cliente

E’ stato anche educato, dopotutto. Dopo aver defecato nel garage di un cliente, ha raccolto le feci e le ha gettate nel cestino che si trovava in loco. Peccato che il tutto sia stato immortalato da videocamere di sorveglianza e le immagini non siano per nulla piaciute al proprietario del pavimento utilizzato come toilette.

Non passerà un buon Natale, il corriere dell’azienda di consegne inglese Hermes che è stato beccato mentre faceva i propri bisogni durante una consegna.

La curiosa vicenda, riportata da Metro e da vari giornali locali inglesi, è avvenuta a Somerset, a sud-ovest dell’Inghilterra. Durante un periodo di intenso lavoro per i corrieri come quello natalizio, pare che questo sia l’ennesimo episodio di cui i clienti della Hermes si sono lamentati. Dopo varie denunce per pacchi non consegnati, rubati, gettati, ecco che è arrivato l’unico regalo che nessuno si aspettava.