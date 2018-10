Corriera si incastra a Serravalle, traffico bloccato

VITTORIO VENETO - Ci sarebbe forse passata a pelo, sotto i portici di via Martiri della Libertà, se non fosse stato per l’impalcatura. Ma quei centimetri di lasco non sono bastati e la corriera che intorno alle 15 si dirigeva verso il centro città si è incastrata a Serravalle.

L’incidente ha bloccato il traffico e una lunga coda si è formata lungo tutta via Marconi, da Nord a Sud. La corriera ha tentato con diverse manovre di passare lo stesso e dopo 10 minuti circa di tentativi ce l’ha fatta.

Non è la prima volta che pullman e mezzi pesanti si incastrano nel centro storico. I cartelli di divieto di passaggio per mezzi che superano certe dimensioni ci sono, ma qualcuno ci prova ugualmente.