Il coraggio di Marie Louise: scopre il tumore a gravidanza avanzata, dà alla luce il quinto figlio prima di morire

VITTORIO VENETO - Marie Louise Wappi Monehode abitava con la sua famiglia a Serravalle. Una vita interamente dedicata alla sua famiglia, ai quattro figli e al marito. Originaria del Camerun, come il marito, abitava a Serravalle.

Lei operatrice socio sanitaria in una casa di riposo a Tarzo, lui al Cesana Malanotti. Dai primi anni Duemila in Italia, dopo aver abitato a Pieve di Cadore, la famiglia Wappi era arrivata a Vittorio Veneto, integrandosi nella comunità di Sant’Andrea dove lo scorso anno monsignor Michele Favret, affiancato da un sacerdote camerunense, li aveva uniti in matrimonio davanti a Dio.

Ieri, lunedì, don Michele appresa la notizia della morte della donna, deceduta poco dopo aver dato alla luce il suo quinto figlio, ha fatto visita al marito e alla mamma di Maria Louise. «Ora tutto è sulle spalle di questo papà – dice affranto don Michele Favret -. La notizia della morte di questa mamma ha sconvolto me e tutta la comunità».

Le parrocchie di Serravalle e di Sant’Andrea si sono già attivate per aiutare figli e marito. «Ho informato anche il Vescovo Corrado Pizziolo» prosegue il parroco. Tante le iniziative di solidarietà che si sono già mosse in favore di questa famiglia, dal Comune alla Caritas. Nel frattempo il sindaco Antonio Miatto ha concesso una deroga per poter dare sepoltura alla giovane donna a Vittorio Veneto, non figurando residente in città, ma ancora a Pieve di Cadore.

Il funerale, non ancora fissato, si terrà probabilmente lunedì 11 novembre a Sant’Andrea, così da consentire ad amici e parenti di questa mamma, che risiedono anche dall’estero, di raggiungere Vittorio Veneto. Poi Marie Louise riposerà nel cimitero di Sant’Andrea, vicino alla sua famiglia, al marito e ai figli cresciuti con tanto amore e a cui ha donato la sua vita. Sarà ora il loro angelo: dall’alto veglierà su tutti loro, in particolare sul piccolo che ha portato in grembo fino a dargli la sua vita.