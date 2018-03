Coppia usa una bomba come giocattolo erotico, lei muore

Volevano farlo strano. Ma l’utilizzo di quel gioco erotico che tale non avrebbe dovuto essere, è stato fatale per una ragazza peruviana.

E’ indagato con il sospetto di omicidio colposo Ruben Valera Cornejo, giovane peruviano che ha avuto con la moglie Yubitza Llerena un rapporto sessuale in seguito al quale lei ha perso la vita. Come riporta la stampa locale, i due, dopo una serata fuori in cui avevano bevuto un bel po’, hanno deciso di ravvivare l’incontro sessuale utilizzando come sex toy una bomba disinnescata, presente in casa quale oggetto ornamentale.

Il giovane ha raccontato che, dopo aver utilizzato la bomba per dare piacere alla moglie, si è addormentato e una volta sveglio avrebbe trovato questa senza vita.

Le forze dell’ordine, sul luogo della tragedia, hanno trovato scatole di antidolorifici: probabile, hanno riferito, che siano stati usati per alleviare il dolore alla ragazza. La bomba utilizzata è stata rinvenuta piena di sangue in una borsa che conteneva altri giocattoli erotici.