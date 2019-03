Coppa Italia, è di nuovo Came Dosson-Arzignano

CASIER - A poco più di una settimana di distanza il calendario mette di fronte ancora una volta Came Dosson e Real Arzignano.



Questa volta in palio c’è l’ambitissimo accesso alle Final Eight di Coppa Italia, quest’anno in programma in Emilia Romagna dal 20 al 24 marzo con finalissima al PalaCattani di Faenza. Sarà ancora il derby veneto ad infiammare il programma del Futsal italiano dopo la splendida gara di Arzignano di sabato scorso, terminata sull’1-1 ma incerta fino alla sirena.



Dopo la sonora sconfitta nella gara di andata i biancorossi hanno ben figurato nella gara di ritorno e pertanto sognano a buon diritto di giocare uno scherzetto alla Came escludendola dalle otto finaliste della fase finale di Coppa Italia, vetrina che lo scorso anno la squadra del Presidente Zanetti ha onorato con prestazioni importanti.



Tutti disponibili tra le fila dei vicentini compreso bomber Amoroso che salterà la squalifica in Campionato.



Tra le fila biancoblu invece Bellomo e compagni mordono il freno e attendono con trepidante attesa lo spareggio di lunedì; una vittoria, che manca da troppo tempo specie di fronte ai propri tifosi, sarebbe un trampolino fondamentale per il finale di stagione dopo le ultime prestazioni incolori. Per questa gara fondamentale mister Rocha conta di recuperare anche Bertoni, reduce da un lungo periodo di stop causa infortunio; il suo eventuale rientro tra i disponibili gioverebbe a tutto l’ambiente Came Dosson.



Appuntamento quindi per tutti i tifosi e appassionati di futsal lunedì 4 marzo alle ore 20.30 al Paladosson; vi aspettiamo numerosi per sostenere i nostri ragazzi.