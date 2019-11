Controlli della polizia stradale lungo la A27, strage di patenti ritirate

TREVISO – Controlli straordinari della Polizia Stradale lungo la A27. Nella notte tra sabato e domenica, dalla mezzanotte fino all’alba, è stato messo in campo un dispositivo con 10 equipaggi e 19 operatori provenienti della Sezione di Treviso, della Sottosezione autostradale Treviso Nord – A27 e dei Distaccamenti di Vittorio Veneto e Castelfranco Veneto.

Il controllo è stato effettuato presso l’area di servizio Piave Est, ubicata in direzione nord tra il Casello di Treviso Nord e quello di Conegliano.

Per l’occasione, con il contributo e la collaborazione del personale di Autostrade per l’Italia, è stata chiusa l’autostrada in concomitanza dell’area di servizio e tutto il traffico della notte è stato obbligato a transitare all’interno dell’area di servizio, dove veniva controllato dal personale della Polizia Stradale insieme a personale medico che sottoponeva i conducenti segnalati dalla Polizia Stradale anche a controllo sull’uso di sostanze stupefacenti alla guida, con l’utilizzo di un sofisticato laboratorio mobile che ha consentito il controllo della presenza di droghe nei soggetti alla guida immediatamente su strada.

Sono state sottoposte a controllo alcolemico con precursore 284 persone, 10 delle quali sono risultate positive con tassi alcolemici tra 0,6 g/l e 1,7 g/l, con conseguenti sanzioni a partire da oltre mille fino a diverse migliaia e la sospensione della patente di guida da 3 mesi a 1 anno.

Controllo relativo alla droga droga per 25 conducenti, 7 dei quali sono risultati positivi al precursore per cui sono stati sottoposti a visita medica dal medico presente su strada e sottoposti ad esame di secondo livello direttamente su strada per mezzo del laboratorio mobile fornito da Autostrade per l’Italia.

Questi ha restituito conferma della positività dei precursori in 6 casi dei quali ben 5 sono anche risultati in stato di alterazione alla guida, con conseguente applicazione delle gravi contestazioni previste dall’art. 187 CdS che prevede, tra l’altro, svariate migliaia di euro di sanzioni oltre alla sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni.

Peraltro, alcuni conducenti risultati positivi erano neopatentati, per cui per loro le sanzioni risulteranno tutte aumentate di 1/3 e la sospensione della patente sarà da 1 anno e mezzo a 3 anni.

Nell’ambito dei controlli a tappeto sono emersi anche 2 casi di circolazione con revisione scaduta, 1 caso di denuncia per guida con patente scaduta, e altre violazioni amministrative per circa 10mila euro contestati e oltre 200 punti della patente decurtati.

Nei giorni scorsi la Polizia Stradale ha effettuato mirati servizi di contrasto all’uso del telefono alla guida con veicoli “civetta” (non in colori di istituto). In pochi giorni sono state contestate quasi 50 violazioni specifiche, ciascuna delle quali è costata ai malcapitati sanzioni da 165 a 661 euro e la decurtazione di 5 punti sulla patente.