Continua a piovere, ancora stato di preallarme in Veneto

VENEZIA - In conseguenza delle precipitazioni diffuse e persistenti in varie zone del Veneto, anche a carattere di rovescio o temporale, il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica, decretando lo stato di preallarme e di attenzione da oggi pomeriggio alle ore 8 di domani mattina, sabato 9 novembre, nei seguenti bacini idrografici: stato di preallarme (da riconfigurare, a livello locale, in fase di allarme, a seconda dell'intensità dei fenomeni): -Vene-A (Alto Piave, provincia di Belluno); -Vene-H (Piave Pedemontano, province di BL e TV); -Vene-B (Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, province di VI, BL, TV, VR); stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme, a seconda dell'intensità dei fenomeni): -Vene-E (Basso Brenta - Bacchiglione, province di PD, VI, VR, VE, TV); -Vene-F (Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, province di VE, TV, PD); -Vene-G (Livenza, Lemene e Tagliamento, province di VE e TV).