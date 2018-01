Continua l’ondata di accoltellamenti a Londra: uomo pugnalato fuori dal supermercato

Continua l’ondata di accoltellamenti a Londra. Dopo i quattro episodi che si sono verificati in diversi punti della città tra il 31 dicembre e il primo gennaio, ieri sera un uomo è stato accoltellato a Nord di Londra, fuori dal supermercato Tesco di High Road, nel South Tottenham.

L’uomo è stato portato in ospedale dall’ambulanza e le sue condizioni sono gravi. Sul luogo dell’accaduto è stato trovato un coltello, a terra. Per ora non ci sono indagati.

La vicenda si è consumata intorno alle otto di ieri sera, giovedì. Sull’episodio stanno indagando le forze dell’ordine.