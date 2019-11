Conte:"Venezia può contare sul governo", predisposte le prime misure per il sostegno della città

"Sto rientrando di corsa a Roma dopo avere constatato di persona i danni che il maltempo ha provocato a Venezia. Nel pomeriggio avremo un Consiglio dei Ministri: ci servirà per adottare subito misure concrete per sostenere Venezia e i suoi abitanti. Avvieremo anche il piano per gli indennizzi: nella fase più immediata potremo erogare ai privati sino a 5.000 euro, mentre per le attività produttive sino a 20.000 euro". Lo scrive il premier Giuseppe Conte su facebook.

"Per il 26 novembre - prosegue il premier nel post facebook - ho convocato anche il 'Comitatone', per affrontare questioni cruciali come l'approdo delle grandi navi, il completamento del Mose e assicurare il coordinamento tra le varie Autorità. Venezia può contare sul sostegno del governo".