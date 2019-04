Conte in Cina: "Attenti a iniziative predatorie"

L'Italia è "ben attenta che non ci siano iniziative predatorie, soprattutto in alcuni settori, si parla tanto di 5G", da parte cinese. Lo ha assicurato il premier Giuseppe Conte, in un discorso con una rappresentanza della comunità italiana in Cina nella sede della nostra ambasciata a Pechino.



Il presidente del Consiglio è arrivato questa mattina a Pechino per partecipare al secondo Forum sulla via della Seta, al quale sono presenti 37 tra capi di Stato e di governo, oltre a funzionari di un centinaio di Paesi.